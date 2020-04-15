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15.04.2020 (19:34)

Опыт Армейских международных игр активно внедряется в боевую подготовку общевойсковой армии ЗВО

В Ленинградской области командующий общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Владислав Ершов подвёл итоги участия военнослужащих в завершившихся отборочных этапах Армейских международных игр – 2020.

«Передовики боевой подготовки — пример для всего личного состава объединения. Многие из них участвуют в соревнованиях всеармейского и окружного уровня не в первый раз. Конечно же, стремимся, чтобы достижения команд с максимальной эффективностью анализировались и использовались в процессе боевой подготовки», — отметил генерал-майор Владислав Ершов.

Так, например, при проведении недавних двусторонних батальонных тактических учений с личным составом отдельной гвардейской мотострелковой бригады на полигоне Кирилловский мотострелковые и артиллерийские подразделения взаимодействовали со специалистами беспилотных летательных аппаратов. В частности, за скорость и точность определения целей, а также передачу координат на командный пункт отвечал расчёт сержанта Максима Ларченкова, участника команды-победительницы окружного этапа конкурса «Воздушный контроль».

«На этом же учении отличился взвод под командованием гвардии лейтенанта Антона Афонина, занявший второе место на окружном этапе танкового биатлона: танкисты поражали цели с первого выстрела», — подчеркнул командующий общевойсковой армией.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Танковый биатлон
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