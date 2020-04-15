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15.04.2020 (19:30)

Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему военного образования обсудят на форуме «Армия-2020»

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдет круглый стол «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации».

В рамках работы круглого стола состоится обсуждение вопросов применения современных информационных технологий и искусственного интеллекта в системе образования в высших учебных заведениях Минобороны России.

Представители российских военных вузов и органов военного управления проанализируют отечественный и мировой опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность высших учебных заведений и определят перспективы интеграции цифровых и традиционных методов обучения с учетом современных научно-технических достижений.

В рамках круглого стола также пройдет обсуждение влияния искусственного интеллекта на развитие военного образования и науки. Отдельной темой для докладов станет обеспечение необходимых педагогических условий для реализации эффективного внедрения информационных технологий в образовательный процесс в военных вузах.

Ожидается, что к реализации поставленных в рамках работы круглого стола задач будут привлечены заинтересованные организации и предприятия.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» доступна в тематическом разделе сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука , КВЦ Патриот , Военное образование
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