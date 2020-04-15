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15.04.2020 (18:47)

Свердловские поисковики установили около 1000 имен участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях региона

Поисковики совместно с военным комиссариатом Свердловской области установили около 1000 имен участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях региона.

«В ходе проекта «Имена из тыловых госпиталей» поисковиками при содействии военных комиссариатов Свердловской области установлено около 1000 имен бойцов, умерших в госпиталях региона. Все они будут увековечены на Широкореченском кладбище», — рассказала председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти павших защитников Отечества «Поисковое движение России» Татьяна Хардина.

Кроме того, в 2019 году архивная группа побывала в филиале Центрального архива военно-медицинских документов Минобороны России в Санкт-Петербурге и изучила списки, которых нет в открытом доступе. По итогам исследований было найдено 400 новых не увековеченных имен на территории Свердловской области. На данный момент ведется сверка данных с военкоматом.

Проект «Имена из тыловых госпиталей» стартовал в 2016 году.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Центральный военный округ , Поисковики
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