15.04.2020 (18:21)

В общевойсковой армии ЗВО подведены итоги участия военнослужащих в отборочных этапах Армейских международных игр-2020

В ленинградской области командующий общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Владислав Ершов подвёл итоги участия военнослужащих в завершившихся отборочных этапах Армейских международных игр–2020.

«Военнослужащие объединения уже заняли ряд призовых мест и стали победителями на этапах конкурсов. Так, команда отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединения заняла первое место в номинации «Лучший расчёт БПЛА» среди подразделений беспилотной авиации ЗВО. Медицинские подразделения армии в рамках окружного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета» одержали победу не только среди женских команд-участниц, но и в общем зачёте», — отметил генерал-майор Владислав Ершов.

Победители соревнований продолжат подготовку к всеармейским этапам АрМИ-2020 на объектах учебно-материальной базы в пунктах постоянной дислокации. В ходе занятий и тренировок акцент будет сделан на доведение до автоматизма отработанных ранее действий, улучшение скоростных показателей военнослужащих и повышение уровня их физической подготовки.

«Результаты, продемонстрированные в ходе напряжённой борьбы с достойными соперниками, — это итог долгой и настойчивой работы. Во многом общий успех команд-участниц различных конкурсов достигнут благодаря стремлению каждого военнослужащего в совершенстве овладеть воинской специальностью. В команды-победители и призёры конкурсов АрМИ-2020 вошли именно те специалисты, которые показали наивысший уровень профессиональной подготовки. Они и в ходе повседневной боевой учёбы постоянно доказывали и доказывают, что являются мастерами своего дела», — подчеркнул командующий общевойсковой армией ЗВО.

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