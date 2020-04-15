15.04.2020 (18:20)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню специалиста войск РЭБ

На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Командир соединения полковник Сергей Горячев поздравил личный состав, пожелал крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо Родины. Он также присвоил военнослужащим очередные воинские звания, вручил ведомственные награды и почетные грамоты.

Справочно :

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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