15.04.2020 (18:20)
На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню специалиста войск РЭБ
На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Командир соединения полковник Сергей Горячев поздравил личный состав, пожелал крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо Родины. Он также присвоил военнослужащим очередные воинские звания, вручил ведомственные награды и почетные грамоты.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Новости по теме:
С военнослужащими танкового соединения ЦВО в Челябинской области проведены контрольные занятия за зимний период обучения
Военнослужащие ЦВО отразили нападение условных диверсантов на зенитные системы в ходе учения под Саратовом
Метки: