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15.04.2020 (18:20)

На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню специалиста войск РЭБ

На российской военной базе в Таджикистане состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Командир соединения полковник Сергей Горячев поздравил личный состав, пожелал крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо Родины. Он также присвоил военнослужащим очередные воинские звания, вручил ведомственные награды и почетные грамоты.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Праздники , Таджикистан
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