15.04.2020 (17:54)

В Пермском СВУ и Ростове-на-Дону будут работать выездные комиссии для поступления в вузы РВСН

Твёрдое знание точных наук и хорошее владение русским языком — непременные условия для поступления в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и её филиал. Математика, физика и русский язык — основные школьные предметы, по результатам которых идёт отбор в военно-учебное заведение. В ходе профессионального отбора в академию будут оцениваться профессионально-психологическая устойчивость и физический уровень подготовки.

В этом году по программе полной военно-специальной подготовки запланировано набрать более 1000 курсантов. Также в филиале академии будет продолжена реализация программ среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена (прапорщиков) со сроком обучения 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев, в 2020 году запланировано набрать более 100 курсантов.

В период с 10 по 20 июля 2020 году командованием академии будет организована работа выездных приемных комиссий на базах Пермского суворовского военного училища (СВУ), 183-го учебного центра Воздушно-космических сил и школы № 78 в Ростове-на-Дону для проведения профессионального отбора кандидатов на поступление.

В состав выездных приемных войдут преподаватели академии и филиала, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. По результатам экзаменов комиссия примет решение о зачислении кандидатов на обучение.

Кандидаты мужского пола, изъявившие желание проходить вступительные испытания посредством выездных приемных комиссий, направляют сформированные личные дела в военные комиссариаты Пермского края и Ростовской области.

Кандидаты женского пола проходят все вступительные испытания исключительно на базе академии (Балашиха, Московская область).

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