15.04.2020 (17:56)
В армейском корпусе Балтийского флота технику готовят к летнему режиму эксплуатации
В армейском корпусе Балтийского флота продолжается перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации. В соответствии с единым планом проводятся все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники. На каждой военно-транспортной единице проводится около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.
За зимний период обучения с водительским составом армейского корпуса Балтийского флота проведено более 500 занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники.
На летний режим эксплуатации предстоит перевести около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники армейского корпуса.
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