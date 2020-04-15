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15.04.2020 (17:32)

С начала года военнослужащими ЗВО в Москве и Подмосковье обезврежено свыше 70 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

С начала года военнослужащие инженерно-саперного подразделения отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) обезвредили и уничтожили свыше 70 различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Саперы выполнили более 50 выездов для проведения инженерной разведки местности, эвакуации и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Среди обнаруженных предметов были противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины и др.

Всего за годы своей деятельности военнослужащими комендантского полка было обезврежено и уничтожено порядка 13,6 тыс. различных боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Утилизация боеприпасов
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