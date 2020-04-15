15.04.2020 (17:09)

Расчеты беспилотников ЗВО скорректировали огонь танков в ходе учения в Нижегородской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа скорректировали огонь танков Т-72БА в ходе тактического эпизода полковых тактических учений на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Корректировка огня велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи оптических средств наблюдения, встроенных в БПЛА. На командном пункте оператор БПЛА передавал целеуказания и поправки командиру танкового взвода.

Несвойственное применение танковых подразделений позволило нестандартно решить огневые задачи и поразить цели, имитирующие живую силу и военную технику в обороне на глубине до 2 километров и около 800 метров по фронту.

Всего в учении принимает участие свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Стрельба танкового взвода с высокой скорострельностью создает эффект применения ствольной артиллерии в большом объеме и позволяет с меньшими затратами наносить «противнику» большие потери.

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