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15.04.2020 (17:02)

Специалисты поисково-спасательной группы ЦВО провели разведку районов посадки «Союза МС-15»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа провели разведку расчетных основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» в Республике Казахстан.

Для определения маршрутов оперативного прибытия наземной техники, личного состава поисково-спасательной группы, и прогнозирования условий проведения операции по эвакуации космонавтов, специалисты изучили районы посадки на наличие ям, канав, техники и искусственных сооружений. Определили характеристики грунта, его влажность и плотность.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» запанирована на 17 апреля. На Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. В обеспечении посадки будет задействовано 8 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спасение
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