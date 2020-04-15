15.04.2020 (17:15)

Истребители Балтийского флота выполнили плановые ночные учебно-тренировочные полеты

В рамках проведения плановой тренировки экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток.

В ходе ночных полетов летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

В рамках лётной смены экипажи выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения самолетов.

Учебно-тренировочные полёты проходили над морем и над безориентирной местностью. В общей сложности в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота.

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