15.04.2020 (17:00)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось учение по проведению противоэпидемических мероприятий

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось тактико-специальное учение с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также личным составом медицинской службы и подразделений по проведению противоэпидемических мероприятий.

На территории соединения был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, а также обработка всех помещений и территории соединения с использованием техники РХБЗ (авторазливочных станций АРС-14, автономных приборов специальной обработки с 1-1,5 процентным водным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК).

В дальнейшем, в ходе учения, военнослужащие подразделений РХБЗ провели полную дезинфекцию солдатских общежитий, штабов воинских частей и соединения, контрольно-пропускных пунктов, караульных помещений, столовых для приема пищи, парковых зон и автотранспорта, въезжающего на территорию части.

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