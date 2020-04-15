15.04.2020 (16:38)

В Санкт-Петербурге для ВМФ России спущены на воду два патрульных катера типа «Раптор»

Сегодня на новом судостроительном комплексе ОАО «Пелла» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров проекта 03160 типа «Раптор».

В мероприятии приняли участие начальник Управления кораблестроения Военно-Морского Флота России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор ОАО «Пелла» Герберт Цатуров и судостроители завода.

От имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова контр-адмирал Владимир Тряпичников поблагодарил корабелов за эффективную работу по серийному строительству патрульных катеров «Раптор» для Военно-Морского Флота, осуществляемую в рамках контракта с Минобороны России.

В поздравительном слове адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на церемонии, в частности, сказано: «Серийное строительство патрульных катеров «Раптор» играет большую роль в обеспечении безопасности системы базирования сил ВМФ в зонах дислокации флотов. Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны, Главное командование ВМФ уделяет большое внимание и развитию инфраструктуры базирования, которая в свою очередь должна быть надежно защищена. В этом вопросе роль патрульных катеров «Раптор», поступающих в состав флотов, чрезвычайно важна. Опыт эксплуатации этих катеров показывает их надежность, мореходность, отличную управляемость и высокую быстроходность».

Главнокомандующий ВМФ также отметил, что «15 и 16 по счету серийные катера «Раптор», построенные на заводе «Пелла» и спущенные сегодня на воду, войдут в состав Военно-Морского Флота России в июне 2020 года. В настоящее время идет подготовка экипажей катеров. После завершения необходимых испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота».

Справочно :

Катера проекта 03160 предназначены для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте;

несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

перехват и задержание малых целей;

участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования 100 миль.

Экипаж — три человека. Катер развивает скорость до 50 узлов. Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем, два пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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