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15.04.2020 (16:25)

Администрация пансионата для пожилых людей в Романо-ди-Ломбардии поблагодарила российских военнослужащих, оказывающих помощь в предотвращении распространения коронавируса в Италии

Администрация пансионата для пожилых людей Фондарионе Опере Пие Рубини в городе Романо-ди-Ломбардия выразила благодарность российским военнослужащим, оказывающим помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Италии.

«Мы благодарим вас за то, что вы делаете для нашей провинции, в особенности за оказание нам помощи в сохранении здоровья пожилых людей в пансионате Фондарионе Опере Пие Рубини. Несмотря на эту трагическую ситуацию, у нас появилась возможность укрепить связь между Россией и Романо-ди-Ломбардия», — говорится в благодарственном послании в книге об итальянском оперном певце-теноре XIX века Джованни Баттисте Рубини, подаренной российским специалистам.

Тем самым итальянцы напомнили о связи своего города с Россией. Знаменитый итальянский оперный певец Джованни Баттиста Рубини любил выступать в России и был дружен с императором Николаем I.

«Большое спасибо от всех граждан Романо-ди-Ломбардия», — сказано в завершении письма.

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Метки:
Войска РХБ защиты , Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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