15.04.2020 (16:41)
Экипажи бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ЗВО уничтожили пункты управления противника в ходе учения в Нижегородской области
Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа провели практические бомбометания в ходе тактического эпизода полкового тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Бомбардировщики Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили цели, имитирующие укрепленные пункты управления «противника», применив 250-ти кг осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250 на скорости свыше 500 км/ч.
Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СВП-24, позволяющей выполнять бомбометание с максимальной точностью.
Всего к учению на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 500 единиц военной и специальной техники.
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