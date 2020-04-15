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15.04.2020 (16:41)

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ЗВО уничтожили пункты управления противника в ходе учения в Нижегородской области

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа провели практические бомбометания в ходе тактического эпизода полкового тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Бомбардировщики Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили цели, имитирующие укрепленные пункты управления «противника», применив 250-ти кг осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250 на скорости свыше 500 км/ч.

Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СВП-24, позволяющей выполнять бомбометание с максимальной точностью.

Всего к учению на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 500 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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