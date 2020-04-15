15.04.2020 (16:29)

Поисковики на Урале займутся благоустройством памятных мест и захоронений к 9 мая

В Свердловской области пройдет акция «Дорога к обелиску», в рамках которой около 7 тысяч поисковиков займутся благоустройством памятных мест и захоронений защитников Отечества. Акция посвящена 75-летию Великой Победы.

«Около 7 тысяч человек в составе 278 поисковых патриотических отрядов Свердловской области примут участие в акции «Дорога к обелиску». Всего в реестре охвата 140 подшефных мемориальных объектов плюс памятный знак с именами экипажа на месте крушения советского военного самолета Ли-2 под Нижним Тагилом», - рассказала председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти павших защитников Отечества «Поисковое движение России» Татьяна Хардина.

В рамках акции поисковики отремонтируют, покрасят, побелят и очистят памятники и оградки. Помимо того, члены отрядов будут осуществлять сбор информации об обелисках и мемориалах в своем селе, городе и продолжат работу по восстановлению имен бойцов в захоронениях.

Акция «Дорога к обелиску» пройдет с 24 апреля по 9 мая включительно.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице