15.04.2020 (16:59)

Калининградских призывников будут проверять на наличие вирусной инфекции и обеспечивать медицинскими масками

По словам военного комиссара Калининградской области полковника Юрия Бойченко, основной особенностью предстоящего призыва граждан на военную службу является то, что он проводится в сложной санитарно-эпидемиологической обстановке.

На сегодняшний день уже принят ряд решений, существенно изменяющих привычный порядок работы призывных комиссий всех уровней.

Со всеми новобранцами непосредственно на сборном пункте в день прибытия будет проведено тестирование для выявления граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, и предотвращения их попадания в войска.

Необходимым обязательным условием является обеспечение разделения прибывающих призывников на группы малой численности. Для этого военными комиссарами муниципальных образований выработаны решения по порядку работы призывных пунктов, в которых предусмотрены места для размещения призывников, порядок входа граждан в помещения призывных пунктов и выхода из них, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Также предусмотрено обеспечение призывников, врачей, членов призывных комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Все военные комиссариаты и сборный пункт обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами в полном объеме.

В настоящее время все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы. Уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону, чтобы исключить личное посещение гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице