15.04.2020 (16:00)

В Воздушно-десантных войсках наращивает темп контрольная проверка за зимний период обучения

Стартовавшая в понедельник в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) контрольная проверка за зимний период обучения наращивает свой темп.

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении с военнослужащими около 25 подразделений проведены первые контрольные занятия по специальной, воздушно-десантной подготовке, а также вождению автомобильной и бронетанковой техники.

На полигоне Песочное в Ярославской области личный состав гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выполнял контрольные упражнения по огневой подготовке, в ходе которых показал высокое мастерство в стрельбе из вооружения боевых машин десанта БМД-2 по появляющимся мишеням. Всего контрольное упражнение выполнило более 50 экипажей.

В ходе занятия экипажи боевых машин сдали нормативы по снаряжению ленты 30-мм боеприпасами к автоматической пушке 2А42 и загрузке боеприпасов в БМД-2. Завершающим этапом контрольного занятия стала стрельба из вооружения боевых машин десанта с ходу. Контрольное упражнение выполнили как офицеры полка, так и штатные командиры боевых машин и наводчики-операторы.

Командование соединений высоко оценило боевое и профессиональное мастерство личного состава воинских частей и подразделений.

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