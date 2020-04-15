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15.04.2020 (17:59)

Курсанты филиала Военной академии РВСН отрабатывают вводные на тренажере, имитирующем машину кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта

С курсантами филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (Балашиха, Московская область) проводятся практические на тренажере, имитирующем машину кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта.

В ходе занятий будущие офицеры отрабатывают действия расчетов по испытаниям изоляции кабельных линий электропередач повышенным напряжением выпрямленного тока до 70 кВ, с измерением токов утечки, а также проводят изоляцию электрооборудования повышенным напряжением переменного тока напряжением до 50 кВ, измеряют сопротивления заземляющих устройств и определения удельного сопротивления грунтов.

Курсанты выполняют нормативы по расчёту трассы кабельных линий и глубины залегания кабеля и муфт, зоны повреждения кабеля методом колебательного разряда и импульсным способом.

Кроме того, преподаватели обучат ракетчиков поиску мест повреждений индукционным и акустическим способами, прожиганию и зажиганию дефектных мест на кабельных линиях выпрямленным током, а также измерению значений и полярности блуждающих токов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Западный военный округ , Военное образование , Специальная подготовка
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