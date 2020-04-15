Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2020 (15:10)

В инженерных войсках ВС РФ начались контрольные занятия за зимний период обучения

В соединениях, воинских частях и организациях центрального подчинения инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации до 24 апреля проводятся контрольные занятия за зимний период обучения.

Контрольные занятия проводятся по предметам боевой подготовки: общевойсковой, тактической, тактико-специальной, технической, огневой, физической, инженерной и РХБ защиты.

В межвидовых учебных центрах, дислоцируемых в городах Кстово (Нижегородская обл.) и Волжский (Волгоградская обл.) контрольные мероприятия проходят с применением современных учебно-тренировочных средств — тренажеров инженерных машин. Использование тренажеров позволяет максимально укорить освоение механиками-водителями практического вождения и выполнения инженерных задач в реальных условиях обстановки, путем выработки у обучаемых точных, координированных навыков в действиях с механизмами управления.

В Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева проводятся занятия по предметам профессионально-должностной подготовки.

По результатам контрольных занятий будут подведены итоги и выставлены соответствующие оценки подразделениям и каждому военнослужащему.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Горные минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии на контрольной проверке применили «кочующие» минометы
Разведчики ЮВО на учении отбили атаку диверсантов в горах Армении
Артиллеристы ЮВО отрабатывают «артиллерийские дуэли» в горах Армении
На Черноморском флоте проходит учение с морскими тральщиками

Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false