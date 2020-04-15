15.04.2020 (15:10)

В инженерных войсках ВС РФ начались контрольные занятия за зимний период обучения

В соединениях, воинских частях и организациях центрального подчинения инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации до 24 апреля проводятся контрольные занятия за зимний период обучения.

Контрольные занятия проводятся по предметам боевой подготовки: общевойсковой, тактической, тактико-специальной, технической, огневой, физической, инженерной и РХБ защиты.

В межвидовых учебных центрах, дислоцируемых в городах Кстово (Нижегородская обл.) и Волжский (Волгоградская обл.) контрольные мероприятия проходят с применением современных учебно-тренировочных средств — тренажеров инженерных машин. Использование тренажеров позволяет максимально укорить освоение механиками-водителями практического вождения и выполнения инженерных задач в реальных условиях обстановки, путем выработки у обучаемых точных, координированных навыков в действиях с механизмами управления.

В Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева проводятся занятия по предметам профессионально-должностной подготовки.

По результатам контрольных занятий будут подведены итоги и выставлены соответствующие оценки подразделениям и каждому военнослужащему.

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