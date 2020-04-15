Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2020 (15:25)

С военнослужащими танкового соединения ЦВО в Челябинской области проведены контрольные занятия за зимний период обучения

На полигоне в Челябинской области с военнослужащими танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) проведены контрольные занятия за зимний период обучения.

В ходе занятий экипажи танков Т-72БА выполнили зачётное упражнение по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений. Экипажи Т-72Б3М выполнили стрельбы по неподвижным мишеням, имитирующим технику противника, находящимся на удалении от 300 до 1500 метров.

Кроме танкистов, в контрольных занятиях принимали участие военнослужащие подразделения глубинной разведки, которые отрабатывали самостоятельное ведение огня по появляющимся и движущимся целям со сменой огневых позиций.

Всего в проведении контрольных занятий было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72БА и Т-72Б3М.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Горные минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии на контрольной проверке применили «кочующие» минометы
Разведчики ЮВО на учении отбили атаку диверсантов в горах Армении
Артиллеристы ЮВО отрабатывают «артиллерийские дуэли» в горах Армении
На Черноморском флоте проходит учение с морскими тральщиками

Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false