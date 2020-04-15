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15.04.2020 (14:43)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО провели спецобработку вагоностроительного завода

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов и прилегающей территории вагоностроительного предприятия, расположенного в Санкт-Петербурге.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие провели обеззараживание 25 тыс. кв. м цехов, складов и технологических площадей. Дезинфекция позволит заводу возобновить производство продукции.

Для специальной обработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты уже проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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