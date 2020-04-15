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15.04.2020 (15:14)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условных диверсантов на зенитные системы в ходе учения под Саратовом

В Саратовской области подразделения антитеррора Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов вывести из строя зенитные ракетные системы С-400, находящихся на боевом дежурстве.

Атака диверсантов была проведена с использованием самодельного низколетящего квадрокоптера. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и поднять силы антитеррора, которые ликвидировали возникшую угрозу.

В ходе учения зенитчики также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, провели тренировку по отражению ракетных ударов противника с выполнением электронных пусков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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