15.04.2020 (15:14)
Военнослужащие ЦВО отразили нападение условных диверсантов на зенитные системы в ходе учения под Саратовом
В Саратовской области подразделения антитеррора Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов вывести из строя зенитные ракетные системы С-400, находящихся на боевом дежурстве.
Атака диверсантов была проведена с использованием самодельного низколетящего квадрокоптера. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и поднять силы антитеррора, которые ликвидировали возникшую угрозу.
В ходе учения зенитчики также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, провели тренировку по отражению ракетных ударов противника с выполнением электронных пусков.
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