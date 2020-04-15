15.04.2020 (14:29)
Артиллеристы ЦВО применили тяжелые орудия для уничтожения лагеря условного противника с подземным лабиринтом на учении под Оренбургом
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) с помощью тяжелых минометов, систем залпового огня и самоходных гаубиц уничтожили укрепленный район обороны условного противника в Оренбургской области.
Учение проходило на Тоцком полигоне в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
По замыслу практических действий, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили расположение замаскированного базового лагеря «противника» с закрытыми огневыми позициями, соединенными между собой подземными проходами.
Огневые удары по разным позициям условного противника наносились одновременно. В зависимости от задачи боевые стрельбы вели расчеты самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». По подземным проходам и сооружениям удары наносились с помощью тяжелых 220-м самоходных минометов «Тюльпан». Всего было нанесено более 250 ударов по позициям противника. Артиллеристы успешно справились с поставленными задачами.
Все практические действия проходили с учетом требований эпидемиологической обстановки.