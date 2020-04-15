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15.04.2020 (14:50)

Комплексное учение российских разведчиков и артиллеристов состоялось в горах Таджикистана

Комплексное учение по выявлению и уничтожению целей условного противника состоялось с разведывательными и артиллерийскими подразделениями 201 военной базы РФ в горах Таджикистана.

В ходе практической части учения разведывательные группы совершили марш-бросок в район полигона Ляур. При совершении рейда военнослужащие обнаружили хорошо замаскированные огневые позиции превосходящих сил условного противника.

Получив координаты целей, расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм самоходные гаубицы «Акация» точными ударами уничтожили скопления бронетехники «противника», его командные пункты и тыловые подразделения на удалении до 20 км.

На учениях особое внимание было уделено практическим действиям в составе разведывательно-огневых комплексов. Сопряженные беспилотные летательные аппараты и расчеты комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» действовали по единому замыслу, выполняя задачи обнаружения, выдачи целеуказаний и корректировки ударов в режиме реального времени артиллерии. Также в ходе учения военнослужащие отработали приемы управления огнем, отработки противоогневого манёвра и контрбатарейной борьбы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах –  Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Военная база , Таджикистан , Разведывательные подразделения
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