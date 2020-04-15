15.04.2020 (14:14)

В ходе весеннего призыва все новобранцы из Калининградской области будут обеспечены повседневной формой одежды, средствами гигиены и сим-картами

В ходе весеннего призыва все новобранцы из Калининградской области будут обеспечены повседневной формой одежды, средствами гигиены и сим-картами. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко.

По его словам, призывников, направленных для прохождения военной службы в плавсостав Балтийского флота, оденут в черную форму, а в сухопутные войска — в форму оливкового цвета. Непосредственно на сборном пункте новобранцам будут выдаваться погоны и нарукавные знаки с изображением государственного флага Российской Федерации и нагрудные нашивки «Вооруженные Силы России». Уже непосредственно после прибытия в воинские части каждому призывнику будет изготовлена нашивка с фамилией.

Направляемые в Вооруженные Силы призывники продолжат получать армейский несессер, в состав которого входят 20 предметов личной гигиены. Также новобранцам выдадут банковские карты, на которые им перечисляется денежное довольствие и SIM-кары для связи с родными.

Все граждане, прибывшие на сборный пункт для отправки в воинские части, включая и тех, кто будет возвращен в военные комиссариаты по уважительным причинам, будут обеспечены в столовой сборного пункта горячим питанием по нормам общевойскового солдатского пайка. Питание на сборном пункте осуществляется в день прибытия. Столовая на 170 посадочных мест оборудована линией самообслуживания. Согласно заключенному контракту пищу готовит сторонняя организация по системе аутсорсинга.

На каждого призывника, направляемого для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России, также будет оформлена специальная персональная электронная карта, благодаря которой военнослужащего будет легче назначить на должность, соответствующую его профессиональной подготовке и морально-деловым качествам.

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