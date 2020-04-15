15.04.2020 (14:06)

Строительная готовность возводимого на базе военного госпиталя ЗВО медцентра в Пушкине превысила 50 процентов

Строительная готовность возводимого на базе военного госпиталя Западного военного округа в Пушкине (Пушкинский район Санкт-Петербурга) многофункционального медицинского центра превысила 50 процентов.

В настоящее время строители завершили сборку и монтаж металлоконструкций и приступили к установке сэндвич-панелей. Медицинский персонал в готовности совместно с представителями предприятий-изготовителей приступить к установке и пуско-наладочным работам медаппаратуры.

Сегодня на строительной площадке задействовано свыше 520 рабочих и 60 единиц строительной и специальной техники. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск в круглосуточном режиме в три смены.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство шести многофункциональных медицинских центров – в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцове.

Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также на работу будут приглашаться гражданские специалисты. В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.

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