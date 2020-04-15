15.04.2020 (13:36)

Весной текущего года в Калининградской области на военную службу призовут более 1000 человек

Весной текущего года в Калининградской области на военную службу призовут чуть более 1000 человек. Об этом рассказал военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко.

По его словам, за пределы Калининградской области в ходе весеннего призыва будет направлено более 300 граждан, из них для прохождения военной службы в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России — 10 человек. Отправка данной команды запланирована на 24 июня.

Остальные граждане отправятся служить в воинские части, дислоцированные на территории Калининградской области, свыше 50% из них поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.

В этих целях призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с применением автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Отправки новобранцев со сборных пунктов субъектов Российской Федерации начнутся после 20 мая 2020 года.

В соответствии с Указом Президента РФ весенний призыв на военную службу граждан проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

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