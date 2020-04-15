Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2020 (13:49)

В рамках проверки медики общевойсковой армии ЗВО развернули мобильный многопрофильный госпиталь

Военнослужащие медицинской службы общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе проверки оборудовали многопрофильный госпиталь с рентген-кабинетом, стоматологией и палатами интенсивной терапии.

Совершив марш в назначенный район, военнослужащие развернули модульные конструкции будущего госпиталя, а также провели мероприятия по подготовке к работе медицинского оборудования.

Кроме того, подразделениями МТО объединения были отработаны вопросы медицинского снабжения, энергетического обеспечения, полевого водоснабжения, доставки продуктов питания и необходимых материалов для полноценного функционирования госпиталя.

Развернутые модули включают в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное отделения, рентген-кабинет, палаты реанимации и интенсивной терапии. Одновременно на излечении в госпитале могут находиться до 100 человек.

К специальным учениям медицинских подразделений было привлечено более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО проведут в Псковской области спецобработку дорог и остановочных пунктов
В полку РХБЗ провели тренировку по выполнению нормативов
Военные инженеры гвардейской общевойсковой армии ЗВО создали проходы в минных полях в ходе полковых тактических учений в Нижегородской области
Российские эпидемиологи провели консультации с руководством и специалистами республиканского института общественного здоровья «Милан Йованович Батут» в городе Белград

Метки:
Западный военный округ , Медицина , МТО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false