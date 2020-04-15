15.04.2020 (13:49)

В рамках проверки медики общевойсковой армии ЗВО развернули мобильный многопрофильный госпиталь

Военнослужащие медицинской службы общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе проверки оборудовали многопрофильный госпиталь с рентген-кабинетом, стоматологией и палатами интенсивной терапии.

Совершив марш в назначенный район, военнослужащие развернули модульные конструкции будущего госпиталя, а также провели мероприятия по подготовке к работе медицинского оборудования.

Кроме того, подразделениями МТО объединения были отработаны вопросы медицинского снабжения, энергетического обеспечения, полевого водоснабжения, доставки продуктов питания и необходимых материалов для полноценного функционирования госпиталя.

Развернутые модули включают в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное отделения, рентген-кабинет, палаты реанимации и интенсивной терапии. Одновременно на излечении в госпитале могут находиться до 100 человек.

К специальным учениям медицинских подразделений было привлечено более 30 единиц военной техники.

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