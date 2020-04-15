15.04.2020 (12:58)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел телефонный разговор с итальянским коллегой

15 апреля по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генералом Энцо Веччарелли.

В ходе беседы были обсуждены вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы российского сводного отряда в Италии, направленного по договоренности Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

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