15.04.2020 (12:20)

Подразделения РХБ защиты ЮВО провели специальную обработку крупных медицинских и торговых объектов Астрахани

Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе ночных работ провели дезинфекцию шести крупных объектов Астрахани.

Для специальной обработки военнослужащие задействовали девять специальных автомобилей АРС-14КМ, доставленных из соединения РХБ защиты ЮВО, дислоцированного из Волгоградской области.

За одну ночь специалисты провели дезинфекцию регионального онкологического диспансера (около 50 тыс. кв. м), областной детской клинической больницы им. Селищевой (порядка 56 тыс. кв. м), торгового комплекса «Татар-базар» (9,5 тыс. кв. м), а также обработали раствором ДТС-КГ городские рынки и оптово-розничную базу «Славянка».

Всего при выполнении дезинфекции на территории Астрахани за ночь расчёты подразделения РХБ защиты продезинфицировали в общей сложности свыше 150 тыс. кв. м.

Ранее личный состав подразделения РХБ защиты соединения ЮВО, прибывший в Астрахань, выполнил работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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