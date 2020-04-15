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15.04.2020 (11:58)

Военнослужащие ЗВО проведут в Псковской области спецобработку дорог и остановочных пунктов

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проведут специальную обработку на объектах инфраструктуры в Псковской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнят обеззараживание дорожного покрытия и пунктов остановки общественного транспорта в Пскове, Великих Луках и Острове.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты уже проведена специальная обработка 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры и дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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