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15.04.2020 (11:56)

Каждый пятый военнослужащий по призыву в военной базе ЮВО в Абхазии желает стать контрактником

Каждый пятый из числа военнослужащих по призыву в военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, отслуживших установленный срок службы, продолжит военную карьеру на контрактной основе. В этом году военнослужащих, принявших такое решение на 12% больше, чем в прошлом году.

Все кандидаты на службу по контракту пройдут тщательный отбор в соответствии с предъявляемыми требованиями. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, выполнившим нормативы по физической подготовке на положительные оценки, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование.

На весь период военной службы в базе молодые контрактники будут обеспечены новыми оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях. Также после трех лет службы военнослужащий по контракту сможет приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Причем выплаты в рамках ипотечных обязательств весь срок военной службы по контракту будет производить Министерство обороны.

Военнослужащим, увольняемым в запас и показавшим во время прохождения службы самые высокие результаты по боевой подготовке, выдаются рекомендательные письма для поступления в ВУЗы, а также памятные подарки с символикой базы и почетные грамоты. Их родителям отправляются благодарственные письма от лица командования военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Контрактник , Военная служба по призыву , Служба по контракту , Южный военный округ
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