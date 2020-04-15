15.04.2020 (11:42)
Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО приведены в готовность к борьбе с пожарами на Юге России
В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в регионах Юга России в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) состоялась тренировка штатных пожарных команд.
С пожарными командами отработаны действия по сигналу «Пожарная тревога». Были смоделированы ситуации по тушению различных объектов.
В тренировке приняли участие около 100 пожарных команд, было задействовано свыше 150 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 80 единиц бронированной: пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ.
В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.
Всего в ЮВО более 1,5 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности с наступлением периода пожароопасной обстановки.
Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вокруг складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.
В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.