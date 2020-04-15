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15.04.2020 (11:42)

Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО приведены в готовность к борьбе с пожарами на Юге России

В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в регионах Юга России в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) состоялась тренировка штатных пожарных команд.

С пожарными командами отработаны действия по сигналу «Пожарная тревога». Были смоделированы ситуации по тушению различных объектов.

В тренировке приняли участие около 100 пожарных команд, было задействовано свыше 150 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 80 единиц бронированной: пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ.

В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Всего в ЮВО более 1,5 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности с наступлением периода пожароопасной обстановки.

Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вокруг складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Безопасность , Пожарная безопасность
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