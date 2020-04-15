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15.04.2020 (10:59)

Артиллеристы ЮВО отрабатывают «артиллерийские дуэли» в горах Армении

Артиллерийские подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне Алагяз приступили к отработке новых методов управления огнем.

Артиллеристы проводят боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями в сложной обстановке современного общевойскового боя в горной местности.

Особое внимание уделяется подготовке артиллеристов к ведению контрбатарейной борьбы с применением тактики «артиллерийской дуэли», мортирной стрельбы в горах, а также тренировкам в единой системе разведывательно-огневых (ударных) комплексов с использованием расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В полевых условиях ракетчики и артиллеристы выполнят более 30 огневых задач с боевой стрельбой, а также проведут более 10 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой.

В мероприятиях боевой подготовки подразделений ЮВО в Армении задействовано более 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка , Армения
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