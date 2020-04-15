15.04.2020 (12:29)

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе переведен на удаленный режим работы

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе временно переведен на удаленный режим работы.

Для привлечения граждан сотрудники пункта используют интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также индивидуальную работу с потенциальными кандидатами.

Обращения от кандидатов, поступившие через социальные сети и сервисы по поиску работы и подбору сотрудников, рассматриваются дистанционно. Также подать заявление на военную службу по контракту можно на официальном сайте Минобороны России.

В республиках Северного Кавказа значительно увеличилось число кандидатов на военную службу по контракту в войска ЮВО: среди жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Число желающих заключить контракт превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 10%.

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