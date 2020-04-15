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15.04.2020 (12:18)

Горные минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии на контрольной проверке применили «кочующие» минометы

Впервые в рамках контрольных занятий по тактике и огневой подготовке минометчики горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии применили «кочующие» минометы.

Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Минометчики в условиях горно-лесистой местности полигона Кобу-Баши за короткий промежуток времени поразили свыше 100 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тыс. м. Контрольные занятия проходили в дневное и ночное время суток. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки артиллеристов ЮВО. Опыт современных вооруженных конфликтов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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