15.04.2020 (12:02)
Разведчики ЮВО на учении отбили атаку диверсантов в горах Армении
На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.
Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря.
В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.
В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.
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