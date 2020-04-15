15.04.2020 (12:02)

Разведчики ЮВО на учении отбили атаку диверсантов в горах Армении

На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.

Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря.

В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.

В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице