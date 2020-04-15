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15.04.2020 (12:02)

Разведчики ЮВО на учении отбили атаку диверсантов в горах Армении

На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.

Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря.

В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.

В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения , Армения
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