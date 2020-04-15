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15.04.2020 (10:13)

Пилоты морской авиации Черноморского флота готовятся к участию в воздушной части парада Победы

Экипажи самолётов и вертолётов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) приступили к подготовке лётных смен для участия в воздушной части Парада в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полёта в строю парами. Экипажи самолётов и вертолётов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости.

На следующем этапе подготовки лётчики будут отрабатывать поминутный интервал взлёта для формирования единого воздушного строя в небе.

В тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

В конце апреля и первых числах мая запланированы контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части парада Победы.

Всего в ходе воздушной части парада в небе над городами-героями Севастополем, Новороссийском и Керчью пролетит 56 единиц авиационной техники из состава полков Морской авиации ЧФ и соединения ВСС и ПВО Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ , Военные парады , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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