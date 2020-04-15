15.04.2020 (09:51)

На Черноморском флоте проходит учение с морскими тральщиками

На Черноморском флоте проходит плановое зачётное тактическое учение (ЗТУ) соединения кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ).

В ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу с проворачиванием механизмов корабельного вооружения.

Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или обнаружении поступления забортной воды через пробоину в корпусе.

В ходе второго этапа ЗТУ в одном из полигонов боевой подготовки экипажи тральщиков выполнят постановку учебных мин, проведут поиск и выборку морских мин условного противника с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.

Зачётное тактическое учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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