15.04.2020 (07:51)

Специалисты РЭБ ВВО обезвредили командные пункты и разведывательные бепилотники в ходе комплексного учения в Амурской области

Накануне профессионального праздника военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, отработали вопросы подавления радиосетей и беспилотной авиации условного противника при помощи новейших комплексов РЭБ.

Военнослужащие совершили марши в назначенные районы и в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех комплекса «Борисоглебск-2», «Ртуть-БМ» «Лорандит» и другую современную технику. В ходе учения специалисты провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения от средств связи условного противника. После вскрытия радиосети неприятеля, расчеты заблокировали радиостанции машин «неприятеля» и передали выявленные координаты командных пунктов и узлов связи для дальнейшего уничтожения.

Кроме того, специалисты отработали задачи по обезвреживанию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. В качестве боевых дронов условного противника применялись различные типы беспилотных летательных аппаратов как промышленного производства, так и военного назначения.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 100 единиц техники. Проведенные тренировки показали высокую боеготовность подразделений и возможность применения современной техники РЭБ для решения различных задач в тактике современных войн.

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