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15.04.2020 (07:48)

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО осуществляют мониторинг пожароопасных территорий в Забайкалье

Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ армейской авиации Восточного военного округа продолжают мониторинговые полёты пожароопасных территорий в Забайкальском крае.

Экипажи проводят мониторинг в северных районах Забайкальского края, охватывая территорию в 200 квадратных километров. Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба Восточного военного округа и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

Подразделениями инженерных войск Восточного военного округа проводится работа по опашке территории. Проделываются 50-метровые противопожарные полосы безопасности вокруг военных объектов.

В случае обнаружения очагов пожара на аэродромах Восточного военного округа в готовности находятся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ с водосливными устройствами (ВСУ-5А), самолёты Ан-25 и Ан-12, подготовлено 214 подразделений пожарной охраны, более 1200 человек личного состава и 356 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ
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