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15.04.2020 (07:46)

Снайперы Амурского объединения ВВО выполняют стрельбы в усложненных условиях с применением тактики современных войн

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, совершенствуют боевое мастерство в точности стрельбы на максимальные дистанции. Для усложнения условий выполнения упражнений используются уменьшенные в два раза грудные мишени на максимальных дистанциях, выставленные монеты, имитирующие оптические устройства условного противника, а также летающие мишени имитирующие разведывательные БПЛА.

Стрельба выполняется, как в простых, так и сложных погодных условиях из штатного оружия СВД и снайперского комплекса АСВК. Максимальные дистанции для стрельбы из снайперской винтовки составляют до 1 километра, а применение комплекса осуществляется на дальности около 1,5 километров.

Кроме того, снайперы совершенствуют методы маскировки при оборудовании огневой позиции и способов перемещения. Особое внимание уделяется маскировке от современных средств тепловизионной разведки и беспилотной авиации условного противника.

Полученные навыки позволят снайперам выполнять задачи с безопасного расстояния с высокой эффективностью, а также повысят возможности их применения для нейтрализации условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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