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15.04.2020 (07:43)

В День специалиста РЭБ военнослужащие ВВО нанесли комплексный радиоэлектронный удар по условному противнику

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника в ходе проведения ротных тактических учений.

Личный состав подразделений РЭБ отработал метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы специальные радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способен выполнять ряд мероприятий, направленных на поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью нарушает систему управления войсками условного противника.

Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

Мероприятия боевой подготовки, в рамках финального этапа сдачи контрольной проверки за зимний период обучения совпали с профессиональным праздником «Дня специалиста радиоэлектронной борьбы», который военнослужащие провели на полигоне, выполняя профильные учебно-боевые задачи.

Всего к учениям привлечено около 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной техники.

Справочно:

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен приказом Министра обороны РФ № 183 от 3 мая 1999 года, а затем закреплен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ».

Историю становления войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в российской армии отсчитывают от 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 г. В этот день в ходе Русско-японской войны связистам эскадренного броненосца "Победа" и флотской телеграфной станции на Золотой горе удалось, поставив радиопомехи, сорвать корректируемый по радио обстрел японскими броненосными крейсерами "Ниссин" и "Касуга" русской эскадры и крепости Порт-Артур.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Восточный военный округ
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