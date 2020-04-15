15.04.2020 (07:40)

Подразделения БЛА ВВО приступили к мониторингу лесных пожаров в Республике Бурятия

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к мониторингу очагов природных пожаров.

Усиленные меры по осуществлению мониторинга лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Республике Бурятия противопожарным режимом.

Расчеты артиллерийского соединения совершают полеты для проведения мониторинга лесных насаждений, как в дневное, так и в ночное время.

Для более эффективного поиска очагов возгорания организовано круглосуточное дежурство. Расчет постоянно ведет корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена.

Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары в период введенного в Республике противопожарного режима.

Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации.

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