15.04.2020 (06:21)
На Камчатке военнослужащие-женщины, проходящие службу в морской пехоте, выполнили первые прыжки с парашютом
Военнослужащие-женщины, проходящие службу в подразделении разведки соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, выполнили первые прыжки с парашютом.
Прыжок с парашютом обучающиеся совершили из вертолета Ми-8 с высоты 1200 метров с использованием парашютных систем Д-10 в полной боевой выкладке со штатным оружием.
Перед практическими прыжками первоначальные навыки десантирования отрабатывались в течение двух недель под руководством опытных инструкторов.
Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, с помощью специальных тренажеров отработали элементы выхода из воздушного судна, маневрирования в воздухе и приземление.
На начальном этапе подготовки военнослужащие-женщины выполнят не менее 3 парашютных прыжков.