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15.04.2020 (06:21)

На Камчатке военнослужащие-женщины, проходящие службу в морской пехоте, выполнили первые прыжки с парашютом

Военнослужащие-женщины, проходящие службу в подразделении разведки    соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, выполнили первые прыжки с парашютом.

Прыжок с парашютом обучающиеся совершили из вертолета Ми-8 с высоты 1200 метров с использованием парашютных систем Д-10 в полной боевой выкладке со штатным оружием.

Перед практическими прыжками первоначальные навыки десантирования отрабатывались в течение двух недель под руководством опытных инструкторов.

Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, с помощью специальных тренажеров отработали элементы выхода из воздушного судна, маневрирования в воздухе и приземление. 

На начальном этапе подготовки военнослужащие-женщины выполнят не менее 3 парашютных прыжков.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Морская пехота , Тихоокеанский флот
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