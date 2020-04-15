15.04.2020 (06:21)

На Камчатке военнослужащие-женщины, проходящие службу в морской пехоте, выполнили первые прыжки с парашютом

Военнослужащие-женщины, проходящие службу в подразделении разведки соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, выполнили первые прыжки с парашютом.

Прыжок с парашютом обучающиеся совершили из вертолета Ми-8 с высоты 1200 метров с использованием парашютных систем Д-10 в полной боевой выкладке со штатным оружием.

Перед практическими прыжками первоначальные навыки десантирования отрабатывались в течение двух недель под руководством опытных инструкторов.

Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, с помощью специальных тренажеров отработали элементы выхода из воздушного судна, маневрирования в воздухе и приземление.

На начальном этапе подготовки военнослужащие-женщины выполнят не менее 3 парашютных прыжков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице