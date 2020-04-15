15.04.2020 (06:17)

Шесть противолодочных самолётов морской авиации ТОФ в Приморье и на Камчатке нанесли бомбовые удары по надводным целям

Морская авиация Тихоокеанского флота, действуя с двух аэродромов в Приморском крае и на Камчатке, в ходе серии летно-тактических учений отрабатывает практические учебно-боевые упражнения.

В ходе учения три дальних противолодочных самолёта Ту-142 в районе полигона боевой подготовки в бухте Анна в Приморье выполнили бомбометание по надводным целям, имитирующим надводные корабли условного противника.

Еще три противолодочных самолёта Ил-38 успешно атаковали практическими авиационными бомбами П-50Т мишенные позиции, оборудованные в одном из морских полигонов в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России.

Также лётчики совершенствовали технику пилотирования, навыки выполнения полётов над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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