15.04.2020 (06:00)

Российские эпидемиологи провели консультации с руководством и специалистами республиканского института общественного здоровья «Милан Йованович Батут» в городе Белград

Это ведущий научный центр, занимающийся вопросами анализа, планирования и развития системы здравоохранения в Республике Сербия. На базе института развернут кризисный штаб, координирующий деятельность медучреждений страны по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе совместной работы была разработана концепция дезинфекционных мероприятий на объектах минздрава на всей территории Сербии, определены ключевые учреждения, где в первую очередь требуются консультации российских специалистов и проведение санитарной обработки.

Военные медики провели консультации с сербскими коллегами в военном госпитале и клиническом центре города Нови-Сад, геронтологическом центре города Ниш, центре здоровья и больнице населенного пункта Заечар. Российские специалисты провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима.

В столичной больнице «Земун» российские врачи провели осмотр и дали рекомендации по тактике лечения 25 пациентов, инфицированных Covid-19. Директор клинического центра «Земун» профессор Драгош Стоянович отметил высокий уровень взаимодействия с российскими специалистами.

«Они очень опытны, с высоким уровнем подготовки. Мы очень благодарны за возможность работать с российскими коллегами. В некоторых вопросах у нас больше опыта, в некоторых – у них. Тем не менее, большое им спасибо за то, что они нам помогают не только советом, но и делом. Помощь от русского народа всегда была велика и мы за это благодарны», - сказал профессор Драгош Стоянович.

Российские специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции и обработали десять медицинских учреждений – районные поликлиники в Белграде, городскую больницу в Чуприи, клинические центры в населенных пунктах Палич и Ниш.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 29 объектах в 7 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич), в т.ч. обработано: более 80 зданий и сооружений, общей площадью более 460 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 135 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 266 пациентов, инфицированных Covid-19.

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