15.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано, и пригороде Бергамо.

Генеральный директор пансионата «Санта Чиара» Мариэлла Мани выразила благодарность российским военным за оказываемую помощь.

«Похвально, что две страны объединяются, чтобы оказать помощь пострадавшим. Сотрудничество организовано интеллигентно, и это похвально», - сказала Мариэлла Мани.

«Я должна сказать, что мы сами не могли обработать и продезинфицировать все помещения, все матрасы, кровати, комнаты, и поэтому ваша помощь может быть благословением», - отметила директор учреждения.

Сотрудница регистратуры пансионата Бруна Дзанотти рассказала о сложной ситуации, сложившейся в учреждении из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«С февраля у нас объявлен карантин. Родные не могут посещать постояльцев сейчас, потому что мы закрылись примерно в середине февраля», - сказала Бруна Дзанотти.

«Я надеюсь, что все будет хорошо. Я думаю, что обработка наших комплексов сможет помочь, потому что вы делаете это на профессиональном уровне. Мы же не можем позволить себе такого», - подчеркнула работник пансионата.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 59 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 63 здания и сооружения, более 400 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 51 тысячи квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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