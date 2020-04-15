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15.04.2020 (07:00)

В полку РХБЗ провели тренировку по выполнению нормативов

На учебно-тактическом поле полка РХБЗ в Ленинградской области с военнослужащими состоялись тактико-специальные занятия, в ходе которых отрабатывались действия по ликвидации последствий применения условным противником химического оружия, а также действия при разрушении химически опасных объектов.

Свои действия отработали расчеты химической разведки, станции специальной обработки вооружения и военной техники, а также подразделения аэрозольного противодействия.

Основное внимание при проведении тактико-специального занятия было уделено проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочной станции АРС-14, дегазационного комплекта возимого, а также тепловой машины специальной обработки.

При постановке аэрозольной завесы в движении расчеты подразделения аэрозольного противодействия использовали термодымовую аппаратуру ТДА-3.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РХБ защиты
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